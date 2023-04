Scoperta una discarica abusiva a Sezze, due denunce

Un terreno a oltre 10mila metri quadri adibito a discarica abusiva nei territori di Sezze, questa la scoperta degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina

A seguito di una perlustrazione del territorio, i finanzieri hanno individuato il terreno sul quale giaceva una quantità elevata di rifiuti speciali di diversa natura, risultati, da una preliminare verifica effettuata con la collaborazione dell’Arpa Lazio, altamente inquinanti e pericolosi per la salute dell’uomo, quali prodotti chimici, pneumatici di TIR, solventi, materiale ferroso, elettrodomestici, guaine e parte di tettoie in eternit, nonché scarti di demolizioni edilizie.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, l’intera area, situata peraltro in prossimità ai campi dedicati all’agricoltura e adiacente un canale di irrigazione, è stata sottoposta a sequestro e sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria due persone per le ipotesi di reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il materiale rinvenuto, infatti, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo, le falde acquifere sottostanti e l’attiguo canale di irrigazione, con notevoli rischi per l’ambiente con evidenti possibili ricadute per la salute delle persone.