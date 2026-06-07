Scordano i figli nel negozio di elettrodomestici, paura a Latina

Sono stati momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri in un noto megastore di elettrodomestici alle porte di Latina, dove una coppia di genitori è andata via dopo gli acquisti dimenticando all’interno del negozio i due figli di circa sei anni. I genitori si sono resi conto dell’assenza dei bambini soltanto quando si trovavano già a notevole distanza dal centro commerciale. A quel punto, mentre invertivano la marcia per tornare indietro a tutta velocità, hanno allertato telefonicamente la direzione del negozio, facendo scattare immediatamente le ricerche.

La segnalazione ha gettato nel panico il personale della struttura. Gli addetti alle vendite hanno avviato una perlustrazione affannosa che ha passato al setaccio ogni angolo del locale, spingendosi fino a controllare l’interno dei frigoriferi in esposizione, nel timore che i piccoli si fossero nascosti per gioco o per lo spavento. Dopo diversi minuti di fortissima tensione, il sospiro di sollievo è arrivato quando i bambini sono stati rintracciati sani e salvi nel parcheggio esterno del megastore, dove stavano giocando a nascondino tra le auto in sosta. L’episodio si è risolto felicemente grazie al tempestivo ritrovamento, evitando così il coinvolgimento formale delle forze di polizia, ma ha lasciato comprensibilmente scossi i presenti.