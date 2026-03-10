Screening senologico a Formia: grande partecipazione in piazza Aldo Moro

In occasione dell’8 marzo, una straordinaria partecipazione di donne ha risposto all’appello del comune e della croce rossa. Sold-out di prenotazioni in poche ore.

Non è stata solo una celebrazione simbolica, ma un atto concreto di cura e prevenzione. Domenica 8 marzo, piazza Aldo Moro a Formia si è trasformata in un presidio della salute per ospitare la giornata di screening senologico gratuito, un’iniziativa che ha registrato un’affluenza record e un entusiasmo che conferma quanto il tema della prevenzione sia sentito dalla comunità.

L’evento, patrocinato dall’Asl di Latina, è il frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la croce rossa Italiana comitato sud pontino ODV. Grazie al supporto del modulo sanitario arrivato dal comitato regionale, è stato possibile offrire visite professionali in un ambiente organizzato e accogliente.

“La prevenzione rappresenta il primo e più importante strumento di tutela della salute,” ha ribadito l’amministrazione, sottolineando come la risposta della cittadinanza sia stata immediata: le prenotazioni sono andate esaurite pochissime ore dopo l’annuncio dell’evento.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente della CRI locale, Alessandro Sparagna, e a tutto lo staff di medici, infermieri e volontari che hanno prestato servizio durante la giornata.

Presenti sul posto per testimoniare la vicinanza delle istituzioni il sindaco Gianluca Taddeo, l’assessore alle politiche sociali Alessia Buco, promotrice dell’iniziativa, l’assessore Luigia Bonelli e La consigliera Valentina Di Russo.

La mattinata è stata resa speciale anche da gesti di grande gentilezza che hanno trasformato l’attesa in un momento di condivisione. I ragazzi dell’happy bar hanno offerto la colazione a tutte le donne presenti, mentre al termine della visita l’amministrazione ha omaggiato ogni partecipante con un piccolo dono simbolico.

Questa giornata ha dimostrato che quando istituzioni, associazioni e realtà locali collaborano, il beneficio per la collettività è tangibile. Prendersi cura di sé non è solo un messaggio per la festa della donna, ma un impegno quotidiano che Formia ha scelto di mettere in primo piano