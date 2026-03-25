Scritte contro Procaccini, Calandrini: “Atto vile, colpisce tutta la comunità”

Scritte offensive e minatorie sono comparse sotto l’abitazione dell’europarlamentare Nicola Procaccini. Un episodio che ha suscitato la dura reazione di Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Latina.

“Esprimo, a nome di Fratelli d’Italia provincia di Latina, la più ferma condanna per le scritte offensive e minatorie comparse sotto l’abitazione dell’onorevole Nicola Procaccini. Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e civile”.

“Le intimidazioni e l’odio non possono trovare spazio nella nostra comunità. A Nicola Procaccini va la mia totale solidarietà umana e politica. Sono certo che episodi di questo tipo non fermeranno il suo impegno al servizio del territorio e della nazione”.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce sull’accaduto e si individuino al più presto i responsabili. La provincia di Latina ha radici profonde nei valori del rispetto, della legalità e del confronto democratico, e su questi continueremo a costruire il nostro futuro”.