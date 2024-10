Scuola chiusa a via Quarto, partiti i lavori di messa in sicurezza

La sindaca di Latina Matilde Celentano, questa mattina, si è recata presso la scuola di via Quarto, chiusa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di un sopralluogo del personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di fenomeni di ammaloramento in diversi tratti della copertura dei camminamenti esterni che collegano i due accessi principali ai diversi padiglioni.

Il dipartimento Manutenzioni, questa mattina, ha incaricato una ditta che già è al lavoro per mettere in sicurezza parte dei camminamenti coperti, più prossimi ai padiglioni, e per realizzare un percorso esterno alternativo che consentirà di raggiungere le aule in sicurezza.

“Non sono emersi problemi di staticità – ha affermato il sindaco Celentano subito dopo il sopralluogo – che riguardano la scuola. Lo dico per tranquillizzare i genitori dei bambini, gli insegnanti e il personale scolastico tutto. Quanto rilevato dai Vigili del fuoco riguarda esclusivamente il percorso esterno, ammalorato a causa di infiltrazioni d’acqua. Dopo la messa in sicurezza con percorsi alternativi per la riapertura immediata della scuola, già dai primi giorni della prossima settimana, proseguiranno i lavori di ripristino completo della copertura oggetto di criticità”.