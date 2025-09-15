Scuola chiusa in via Tasso: oggi primo tavolo tecnico

Nella tarda mattinata di oggi si è tenuta la prima riunione tecnico-istituzionale con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la sicurezza e la salubrità della scuola di via Tasso, temporaneamente chiusa dall’ordinanza sindacale n. 264 del 13 settembre a causa della presenza di tracce di amianto nel pavimento.

L’incontro, svolto nella sala Calicchia del Comune, ha visto la partecipazione del sindaco Matilde Celentano, del vice sindaco Massimiliano Carnevale, dell’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, del direttore generale Agostino Marcheselli, del dirigente del dipartimento Manutenzioni Micol Ayuso con il funzionario Angelo Marafini, della dirigente del dipartimento Pubblica istruzione Lucia Giovandrossi con la funzionaria Carla Cerroni, della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso” Elisabetta Burchietti e del dottor Virginio Bove dell’Ufficio scolastico provinciale.

Il vice sindaco Carnevale, delegato a Lavori pubblici e manutenzioni, ha spiegato le attività in corso: «Sono state posizionate e rimosse sonde all’interno della scuola per rilevare eventuali particelle di amianto nell’aria. I risultati delle analisi di laboratorio arriveranno entro 48 ore. Intanto, insieme ai tecnici della ditta incaricata, stiamo valutando l’intervento da eseguire, che potrebbe consistere nell’applicazione di una resina sigillante sulle parti ammalorate del pavimento. Domani forniremo ulteriori dettagli, compresa la tempistica per il ripristino della sicurezza».

L’ordinanza ha coinvolto 24 aule, come confermato dalla dirigente Burchietti: 15 della scuola primaria e 9 della media.

Riguardo alle alternative alla didattica a distanza, nel caso fosse necessario prolungare la chiusura, il vice sindaco Carnevale ha sottolineato la collaborazione con il dipartimento di pubblica istruzione, l’ufficio scolastico provinciale e la dirigenza per individuare aule disponibili in altri istituti della zona, così da limitare i disagi per le famiglie.

L’assessore Tesone ha aggiunto: «La sicurezza e il benessere di studenti e personale sono la nostra priorità. Lavoriamo a stretto contatto con la scuola e l’ufficio provinciale per trovare una soluzione rapida ed efficace, mantenendo la continuità didattica».

Infine, il sindaco Celentano ha ricordato l’importanza di evitare la didattica a distanza, vista l’esperienza negativa del periodo Covid. «Se non dovessero bastare le aule messe a disposizione dagli altri istituti, valuteremo l’uso dell’ex scuola di via Varsavia, recentemente ristrutturata. L’amministrazione farà tutto il possibile per contenere i disagi, anche se la situazione è dovuta a un problema storico risalente agli anni Settanta».

La riunione è stata aggiornata a domani alle 13.