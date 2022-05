Scuola, coinvolti al progetto “Scuola-Ferrovia” più di 200 alunni

Grazie al lavoro di partnership con l’associazione “Dopo Lavoro Ferroviario” di Formia il progetto “Scuola-Ferrovia” ha coinvolto 230 alunni, studenti dell’Istituto Comprensivo “Guido Rossi” di Santi Cosma e Damianoe dell’Istituto Omnicomprensivo di Castelforte, per un viaggio presso il “Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa” in provincia di Napoli.

L’accoglenza alla Stazione Ferroviaria di Formia è stata curata dal gruppo di operatori della Polizia Ferroviaria impegnati da sempre nel progetto “Train…. To Be Cool” e gli operatori oltre ad affrontare le tematiche connesse alla sicurezza in stazione hanno consentito ai giovani ospiti di vedere il video promozionale del Progetto consegnando loro un cappellino della Polizia di Stato che tutti hanno indossato nel corso del successivo viaggio in treno che li ha condotti alla Stazione di Villa Literno dove li attendeva un pullman che li avrebbe portati al Museo di Pietrarsa.