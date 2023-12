Scuola Cross e Velocità, la Volta vince i Giochi Scolastici di atletica

Mercoledì 13 dicembre 2023 si sono svolte le finali dei Giochi Scolastici per la disciplina dell’atletica – Scuola Cross e Velocità, organizzate da Opes ed In Corsa Libera, in collaborazione con Nissolino Atletica Latina 80. A vincere il titolo di campioni provinciali, sono i ragazzi dell’istituto Alessandro Volta di Latina, accompagnati dalla professoressa Sonia Lungo.

In gara tantissimi giovani delle scuole qualificate provenienti da tutta la provincia e nello specifico: la Don Milani di Terracina, la Leonardo da Vinci di San Felice Circeo, l’Amante Fondi, la Garibaldi Fondi, la Giovanni Cena Latina, l’Alessandro Volta Latina, la Giuseppe Giuliano Latina, la Natale Prampolini, la Milani di Fondi, la Giovanni XXIII di Monte San Biagio, l’Aldo Manuzio di Latina Scalo, la Da Vinci Rodari Latina, la Don Milani di Latina, la Dante Alighieri di Formia, e l’Istituto Comprensivo Itri.

Presente alle premiazioni l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, il presidente provinciale Fidal Giampiero Trivellato e il presidente Opes Latina e presidente della consulta dello sport di Latina Daniele Valerio.

“Queste giornate di sport restano nella memoria dei ragazzi come momenti unici – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – Voglio complimentarmi con tutti gli atleti che si sono cimentati nelle prove con grande determinazione e con i docenti che li sostengono nel percorso di crescita. L’amministrazione è vicina al settore sportivo e sostiene iniziative come questa che convogliano tantissimi giovani del territorio verso attività a potenziamento dello sport nelle scuole e dei corretti stili di vita ad esso associati”.

Nella mattinata sono state avviate anche le consegne dei voucher premio in materiale sportivo, destinati agli istituti aderenti ed offerti da Sport’85, main partner del progetto.

“Complimenti a tutte le scuole, ai ragazzi ed ai docenti che hanno preso parte alla mattinata sportiva di Cross e Velocità – commenta Daniele Valerio presidente Opes Latina e presidente della consulta dello sport di Latina – Un piacere premiare i successi di questi giovani che ripagano la fatica di tutto il lavoro messo in campo. Da quattro edizioni ci miglioriamo per offrire un’offerta sempre più variegata grazie ai Giochi Scolastici e siamo certi che questo appuntamento è sempre più un punto di riferimento per molti istituti”.

Nei giorni scorsi altre prove dei Giochi Scolastici hanno riempito i campi della provincia perchè ricordiamo che questa quarta edizione conta ben nove Comuni della Provincia di Latina e diciassette Istituti scolastici degli istituti secondari di primo grado della provincia di Latina. Il progetto è patrocinato dalla Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi. Per il sud pontino le attività si svolgono a Fondi con il contributo di “Fondi Città Europea dello Sport”.

Lo scorso 5 dicembre a Fondi, presso la Tensostruttura A. Iacuele di via Gobetti dove si sono svolte le qualificazioni di volley femminile tra l’istituto Comprensivo Itri, l’Amante di Fondi, Alighieri Formia, Garibaldi Fondi. A vincere l’amante di Fondi che va dritta in finale. Mentre a Monte San Biagio si è disputato il 6 dicembre l’incontro di volley maschile tra l’Istituto ospitante Giovanni XXIII di Monte San Biagio contro gli alunni della scuola Alighieri Formia. Vincono questi ultimi che passano per la finale. A Latina invece, si sono svolte giovedì 7 dicembre le qualificazioni di Calcio a5 maschile presso il Campo Agora Santa Rita alla presenza di Da Vinci/Rodari, Aldo Manuzio di Latina Scalo, Da Vinci San Felice Circeo e Cencelli di Sabaudia. Vince l’Aldo Manuzio che va in finale. Ed ancora l’11 dicembre presso la palestra della Milani di Latina, la squadra di casa ha fronteggiato la Da Vinci Rodari di Latina che ha avuto la meglio passando in finale. Nella stessa mattina a Fondi, il Calcio a5 femminile tra Amante e Garibaldi: vince l’Amante che vola in finale, mentre il 12 dicembre per il calcio a 5 maschile del sud pontino, trionfa la scuola Giovanni XXIII di Monte San Biagio. Le ultime fasi di qualificazione sono in programma a Latina con il volley maschile e femminile per il 18 e 19 dicembre presso la palestra della scuola elementare Piazzale dell’Ambrosiana a Latina Scalo. Le finali di tutte discipline sono in programma nel mese di gennaio.