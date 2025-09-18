Scuola di Via Tasso, non c’è amianto nell’aria: rientro più veloce

Le analisi dell’aria condotte lunedì nella scuola primaria di via Tasso non hanno rilevato alcuna presenza di amianto. Le sonde, rimaste attive per cinque ore, hanno confermato l’assenza di particelle pericolose, permettendo di accelerare gli interventi di messa in sicurezza. Il pavimento dell’intero edificio, contenente tracce di amianto risalenti agli anni ’70, sarà trattato con una speciale resina sigillante che elimina ogni rischio di contaminazione.

«Grazie a questi interventi i tempi per il ritorno in aula si riducono notevolmente – hanno spiegato il sindaco Matilde Celentano e gli assessori – e vogliamo garantire la didattica in presenza evitando la didattica a distanza».

Per permettere la ripresa delle lezioni già da lunedì, il Comune ha predisposto il trasferimento temporaneo degli alunni della primaria in altre scuole della città. Tra sabato e domenica verranno spostati banchi e materiali didattici, così da rendere le aule pronte ad accogliere gli studenti in sicurezza.

Per le classi delle scuole medie, si stanno valutando due possibilità: spostare gli studenti in altri plessi o utilizzare locali dello stesso istituto Tasso privi di pavimenti deteriorati. La ditta incaricata garantisce che i lavori di ripristino saranno completati in pochi giorni.

«Siamo consapevoli dei disagi che famiglie e studenti possono affrontare in questa fase – ha dichiarato la dirigente Elisabetta Burchietti – ma il nostro obiettivo è garantire sicurezza e continuità delle lezioni».

Il vice sindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore Francesca Tesone hanno ribadito che il Comune è impegnato per assicurare interventi rapidi e il pieno funzionamento della scuola e la presenza degli studenti in classe.