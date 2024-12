Scuola, Don Milani accorpata alla Vito Fabiano: allarme di LBC

Sulla base della proposta di delibera regionale relativa al nuovo piano di dimensionamento scolastico, l’istituto comprensivo Don Milani di Latina, dovrebbe essere accorpato con l’Istituto Vito Fabiano di Borgo Sabotino. E’ questa la brutta notizia, del tutto inaspettata, che questa mattina è piombata tra le aule della scuola che si trova esattamente a metà tra dei popolosi quartieri Q4 e Q5.

Una misura che di fatto taglia l’autonomia della Don Milani e non tiene in minima considerazione le specificità di questa realtà scolastica che è un punto di riferimento per migliaia di famiglie e di giovani. Una scuola aperta anche il pomeriggio e in estate, come è avvenuto nel mese di luglio scorso che ha fatto registrare il pieno di partecipazione con tutta una serie di attività dedicate ai quartieri limitrofi e alle associazioni ”.

“Il Comune – denuncia Lbc insieme ai suoi consiglieri Damiano Coletta, Dario Bellini, Floriana Coletta e Loretta Isotton – non ha affrontato il tema del dimensionamento scolastico nei luoghi deputati, non c’è stato alcun confronto e così oggi subiamo questa scelta operata dall’alto che andrà a creare un mega istituto comprensivo a servizio di due zone cittadine con caratteristiche del tutto diverse e tra loro molto distanti. Non si è mai discusso, come invece avvenuto in Provincia, all’interno delle commissioni competenti e in Consiglio. Inutile dire che neanche in questo caso è stato mai coinvolto l’importante organo della Consulta della scuola nel quale tutte le realtà e i protagonisti del mondo scolastico del nostro territorio potrebbero dare il loro contributo. E’ mancato il confronto e la collegialità, è mancata una delibera che potesse dare forza e determinazione a un indirizzo politico chiaro, è mancata una visione e di conseguenza un piano. Questo accorpamento arriva tra l’altro in modo completamente inaspettato per la scuola e per le famiglie. Solo pochi giorni fa infatti il Comune aveva festeggiato i 50 anni della Don Milani, alla presenza dell’assessora Tesone con la fascia tricolore in rappresentanza della sindaca e di tutti i componenti della Commissione consiliare Scuola. Ebbene, dopo quell’evento si decide togliere autonomia alla stessa scuola di cui si celebrava l’importanza. Ci auguriamo ora che il Comune corra velocemente ai ripari per salvaguardare l’autonomia di questa realtà”.