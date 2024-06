Scuola, i ragazzi del San Benedetto di Latina nel progetto Life GRACE

Gli studenti delle classi terza, quarta e quinta del corso serale dell’Istituto di istruzione superiore San Benedetto di Latina, indirizzo enogastronomia cucina, hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al Progetto Life Grace da parte di Alba Pietromarchi, ricercatrice esperta Filiera bio Firab.

Gli studenti dell’IIS San Benedetto con i loro docenti nel corso dell’anno scolastico 2023/24 hanno aderito e partecipato con un loro percorso al progetto LIFE GRACE (GRAsslands Conservation Efforts through usage), coordinato da ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, e realizzato in partenariato con Comunità Ambiente srl, Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Biologia, FIRAB ( Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica) e Green Factor srl.

Al fine di conoscere la realtà dei pascoli estensivi, all’inizio del percorso gli studenti hanno incontrato Massimo Pelliccia, un produttore di carne bovina da pascolo estensivo nel territorio del Parco degli Aurunci vicino Itri e titolare dell’omonima azienda agricola appartenente al programma “Natura in Campo – i prodotti dei Parchi” il quale ha illustrato le qualità organolettiche e culinarie della carne del vitellone bianco di Itri.

Successivamente gli studenti sono stati impegnati in un laboratorio di sezionamento carne guidato da Mara Labella e Orlando Di Mario, campioni italiani di questa attività con il supporto dei giovani macellai della Nazionale Italiana Macellai.

Al termine del laboratorio gli studenti del corso serale, guidati dal loro insegnante di cucina Paolo Forzan, hanno deciso di elaborare un piatto che esaltasse tutte le qualità di questa carne magra e dal sapore intenso. Il piatto ritenuto più adatto è stata una Tartare.

Il progetto si è concluso con la visita all’azienda di Massimo Pelliccia per vedere il Vitellone Bianco di Itri allevato in biologico nei pascoli estensivi dei Monti Aurunci.