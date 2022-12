Scuola di via Bachelet, bambini al gelo: l’appello dei genitori

Torna a far discutere la situazione in cui versano le scuole del capoluogo pontino.

Una nuova problematica insorge stavolta tra i banchi dell’Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo di via Bachelet, che da oltre dieci giorni è priva del sistema di riscaldamento con i bambini costretti al gelo.

Proprio stamattina, una delegazione di genitori esasperati dalla situazione presentatasi anche lo scorso anno, ha deciso di recarsi presso il Comune per far luce sulla problematica e per sollecitare una pronta risposta su una problematica che a quanto pare perdura da tempo e non riesce ad essere sanata, nonostante gli interventi dei tecnici inviati dall’amministrazione comunale.

Una condizione inaccettabile per il sistema scolastico e che coinvolge non solo i poveri bambini, ma tutto il personale ed i docenti.

Intanto, qualcuno ha deciso di lasciare i propri figli a casa, soluzione impensabile per chi lavora e si ritrova senza aiuti. Gli altri frequentano la scuola con doppie felpe e giubbotti per fronteggiare le basse temperature delle aule.

Un’aggravante, quella del gelo, che mette a dura prova la salute dei bambini già flagellati da tutte le influenze stagionali in circolo.