Scuola, mascherine e tamponi per fronteggiare il Covid 

Grazie al supporto della Protezione Civile nel Sud Pontino sarà consegnata una prima tranche di mascherine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, e da venerdì 21 gennaio presso l’ingresso della guardiania dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, il Walk-In dove gli studenti potranno effettuare i tamponi T0 e T5 gratuitamente.

L’orario concordato è compreso nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16.30. Intanto l’amministrazione si sta adoperando per concludere le procedure per l’attivazione dei tamponi anche per le scuole medie tramite la farmacia comunale.

Mentre ad Aprilia sono stati messi a disposizione degli spazi esterni nel Liceo “A. Meucci” e nell’Istituto “C. e N. Rosselli” dove potranno essere effettuati i tamponi per la campagna di screening sul Covid19 per gli studenti delle scuole superiori apriliane.

Successivamente, nel sud pontino, grazie al monitoraggio attivato negli istituti, verrà effettuata una ulteriore rimodulazione delle consegne con il coordinamento dell’amministrazione comunale.

Un’azione sinergica che era stata già annunciata dal primo cittadino durante il recente vertice in Prefettura.

“Ci siamo attivati con urgenza per fornire il massimo supporto agli istituti del nostro territorio – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – La donazione delle mascherine rappresenta una eccellente azione di prevenzione e di tutela della salute pubblica.

Rivolgo a tutta la popolazione un sincero e fermo appello al senso di responsabilità e all’osservanza delle regole. E’ fondamentale prestare attenzione ed evitare assolutamente assembramenti. Raccomandazioni semplici, ma di vitale importanza per la vita di ognuno di noi”.

Per le scuole dell’infanzia si sta predisponendo l’installazione di sanificatori d’area per purificare in maniera efficace l’ambiente e renderlo in sicurezza.

Il Comune di Aprilia ha infatti fornito 1.500 test antigenici che potranno esser somministrati, da parte di medici e infermieri, a tutti i ragazzi che ne facciano richiesta. L’iniziativa si avvale della collaborazione del comitato locale della Croce Rossa Italiana e della ASL di Aprilia, che ha messo a disposizione il proprio personale amministrativo per poter effettuare subito il tracciamento in caso di casi di positività, in un’ottica di integrazione socio-sanitaria.

La campagna di screening presso le scuole superiori della Città proseguirà anche nella giornata di lunedì.