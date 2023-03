Scuola, Stefanelli: “Primo soccorso e defibrillatore in tutte le scuole”

Il Consiglio provinciale ha approvato il Bilancio di previsione per il 2023 e il Pluriennale 2023-2025 dopo il via libera dell’Assemblea dei sindaci.

La discussione si è poi spostata sulla mozione presentata dai consiglieri Vocella e Cardillo Cupo per l’installazione di un defibrillatore in ciascun istituto scolastico della provincia.

Il presidente Gerardo Stefanelli ha sottolineato come siano soltanto due gli istituti scolastici in provincia ancora sprovvisti di defibrillatore e ha suggerito di avviare anche corsi di formazione destinati a insegnare ad alcuni studenti di ciascuna scuola non soltanto l’utilizzo del macchinario ma anche le manovre salvavita.

Il Consiglio ha quindi approvato all’unanimità una mozione con la quale dà mandato al Settore politiche della scuola di predisporre una misura strutturale, di concerto con la Consulta degli studenti, per avviare un programma triennale di formazione per il conseguimento di adeguate competenze e certificazioni ‘primo soccorso’ nonché di fornire supporto economico alle scuole superiori che siano sprovviste di defibrillatore.

Il presidente Elio Sarracino:

“Come Commissione scuola e istruzione ci impegneremo a effettuare una ricognizione attraverso i competenti uffici per avviare quanto prima i necessari riscontri all’interno dei singoli istituti scolastici e provvedere di conseguenza ad avviare i corsi di formazione salvavita e per il corretto utilizzo dei defibrillatori al fine di garantire ad ogni scuola la presenza di persone in grado di intervenire in caso di necessità”.