Scuole a Latina, l’Aula Natura WWF al Torquato Tasso

Realizzare spazi verdi nelle scuole italiane che permettano a bambini e ragazzi di imparare dalla natura educandoli al rispetto dell’ambiente: continua a crescere in tutto il Paese il progetto Aule Natura del WWF sostenuto dal 2021 da Procter & Gamble. Un progetto di valore, che permette di portare il verde agli alunni italiani e che ha messo radici anche a Latina, presso l’Istituto Comprensivo Torquato Tasso, dove è stata inaugurata oggi l’Aula Natura realizzata da WWF e donata da Procter & Gamble.

Dopo il benvenuto della Dirigente Scolastica Elisabetta Burchietti, è intervenuta a presentare il progetto Franca Marangoni, Presidente WWF Litorale Laziale. Presenti, inoltre, il Vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali, gli Alunni e i docenti della Scuola.

L’Aula Natura di Latina, di circa 180 mq, ospita un piccolo stagno, dove i bambini possono osservare tutte le varie fasi di vita degli organismi legati al ciclo dell’acqua e le farfalle nei periodi di fioritura delle bordure, un albergo per gli insetti, dove osservare il comportamento delle specie che colonizzeranno le piccole nicchie e osservare anche gli organismi più piccoli che lo abitano, e casette nido, mangiatoie e batbox che consentono di aumentare la biodiversità della fauna. Gli alunni potranno poi prendersi cura delle piante nell’orto biologico, realizzato recuperando il terreno proveniente dallo scavo del laghetto, e imparare a produrre compost utilizzando la compostiera. Una pompa fotovoltaica che movimenta l’acqua dello stagno e la fototrappola arricchiscono l’aula ditecnologie innovative e sostenibili, mentre tavoli, sedute in legno e lavagne consentono di svolgere lezioni all’aperto e condividere momenti di socialità e di confronto tra gli studenti. I circa 900 alunni della scuola avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, di osservare il cambio delle stagioni, di vivere il concetto di biodiversità e di diventare anche custodi di tutto questo.

L’Aula Natura va così ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso, da anni molto sensibile alle tematiche dell’educazione ambientale e più in generale della sostenibilità: partecipa al progetto internazionale “Eco-Schools” della FEE (Foundation for Environmental Education) finalizzato a promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’istituto scolastico, ha preso parte al progetto PON Edugreen per l’installazione di un serra, ed ha aderito al progetto dell’Ente Parco Nazionale del Circeo “Custodi delle Dune” per l’adozione di una duna costiera con lo studio e la caratterizzazione degli aspetti naturali, storici e del rapporto con l’uomo. Non da ultimo, la scuola ha dato vita anche ad un eco-comitato composto da studenti, insegnanti, genitori, associazioni e personale ATA per discutere sulle azioni da intraprendere in favore dell’ambiente.

“Nel 2021 abbiamo avviato con il WWF Italia la più grande partnership a tema ambientale di Procter & Gamble nel nostro Paese, dandoci obiettivi importanti, come quello di portare il verde e l’educazione al rispetto dell’ambiente nelle scuole italiane attraverso la donazione delle Aule Natura. E oggi siamo davvero felici di affidare questo prezioso scrigno verde ai numerosi alunni dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Latina, che potranno così crescere a contatto la natura, imparando a conoscerla e a diventarne custodi – ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Con Latina, siamo sempre più vicini all’obiettivo di donare 60 Aule Natura su tutto il territorio nazionale, raggiungendo migliaia di bambini e contribuendo a riqualificare gli spazi scolastici all’aperto: si tratta di traguardi importanti, che fanno di questo progetto un tassello fondamentale del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui stiamo contribuendo a realizzare iniziative concrete per le persone e per l’ambiente in tutto il Paese”.

“La Natura rappresenta la “scuola” fondamentale per le giovani generazioni: come WWF siamo da sempre impegnati nel promuovere la conoscenza della natura e la consapevolezza di essere parte di un sistema di relazioni complesse, che ci lega ai sistemi naturali. In questa visione integrata l’educazione è cruciale – Martina Alemanno, Responsabile Educazione WWF Italia. Privilegiando l’esperienza diretta, entrando in relazione con la Natura e la complessità, si impara a prendersene cura e agire per difenderla. Le Aule Natura, progetto sostenuto e promosso da anni da Procter & Gamble Italia, offrono proprio questo contatto educativo con la natura, riqualificando nelle scuole luoghi dove i giovani possano sperimentare quella complessità che appartiene al mondo reale nel quale vivono ed esercitare la cittadinanza attiva”.

IL PROGETTO AULA NATURA

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

Dal lancio del progetto sono state realizzate e inaugurate 53 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di oltre 9.700 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado) e circa 24.500 bambini coinvolti.

LA PARTNERSHIP WWF – P&G