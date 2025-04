Scuole, dal PNRR oltre 140 milioni a Latina e provincia

La Provincia di Latina ha presentato il report sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), focalizzati sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca. Un’occasione per fare il punto sull’impatto reale delle risorse europee nel territorio pontino e, in particolare, sul sistema scolastico provinciale.

Nel dettaglio, sono 746 gli interventi PNRR attivati nella provincia, che vedono come beneficiari istituzioni scolastiche, Comuni e l’amministrazione provinciale, per un valore complessivo di 141,1 milioni di euro. Di questi, 46 progetti fanno direttamente capo alla Provincia di Latina, per un importo di 30.159.714,07 euro, gestiti attraverso il Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati.

“Abbiamo saputo interpretare con visione e responsabilità la grande sfida rappresentata dal PNRR – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli –. I numeri dimostrano la nostra capacità di pianificare, progettare e realizzare interventi che non solo migliorano concretamente la qualità delle strutture scolastiche, ma rappresentano anche un investimento duraturo per il futuro dei nostri ragazzi e per lo sviluppo del territorio”.

I progetti curati dalla Provincia rientrano nella Componente 1 della Missione 4, quella dedicata al potenziamento dell’offerta educativa, dagli asili nido alle università. In particolare:

–43 interventi riguardano la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, per oltre 31 milioni di euro.

-2 progetti sono destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole, con un investimento di 837.000 euro.

-1 intervento punta all’estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche, con uno stanziamento pari a 1.202.000 euro.

Le fonti di finanziamento indicano che il 90,94% dei fondi arriva direttamente dal Recovery and Resilience Facility (RRF), il cuore del PNRR europeo. Il resto è coperto dal Fondo per le Opere Indifferibili (6,75%), da fondi propri dell’Ente (0,66%) e da altri fondi pubblici (1,65%).

Ad oggi, la Provincia ha già incassato il 30% del valore complessivo degli interventi, pari a 9.018.951,60 euro. Il 67% degli interventi è concluso e in fase di rendicontazione, mentre il restante 33% è in corso di esecuzione.

Per garantire il corretto monitoraggio e la piena efficacia degli investimenti, è stata istituita una Governance PNRR con Decreto Presidenziale n. 26 del 9 aprile 2025. Questo organismo coinvolge il Segretario Generale e i Dirigenti dei Settori Bilancio, Risorse Umane, Sistemi Informativi ed Edilizia Scolastica. A supporto, anche un team tecnico di giovani funzionari, tra cui Emilio Di Micco e Michela Tiero, che hanno contribuito alla redazione delle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 22 ottobre 2024.

“La buona amministrazione si costruisce giorno per giorno – ha concluso Stefanelli –. Stiamo dimostrando che, anche a livello provinciale, è possibile coniugare capacità di spesa e visione strategica, trasformando i fondi europei in risultati concreti per la comunità”.