Scuole più sicure, al via gli interventi sulle coperture negli istituti superiori della provincia di Latina

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici superiori di competenza della Provincia di Latina. Gli interventi riguardano in particolare il rifacimento dei sistemi di impermeabilizzazione dei tetti, resi necessari dopo una serie di verifiche tecniche che hanno evidenziato problemi diffusi legati a infiltrazioni d’acqua e umidità.

Le criticità riscontrate dal Settore Edilizia Scolastica hanno infatti messo in luce situazioni che, nel tempo, rischiano di compromettere la piena funzionalità degli ambienti destinati alla didattica, oltre che le condizioni di sicurezza per studenti e personale.

Un primo cantiere è già in fase avanzata presso la sede distaccata dell’istituto “E. Fermi” di Gaeta, in via Calegna, dove gli interventi sono ormai prossimi alla conclusione. A breve, i lavori interesseranno anche la succursale dell’istituto “A. Pacinotti” a San Cosma e Damiano, per poi estendersi progressivamente ad altri plessi del territorio. Tra questi figurano gli istituti “Libero de Libero” di Fondi, “Alberti” di Minturno, “Tallini” di Castelforte e ancora il “Pacinotti” di Fondi.

L’operazione rientra in un più ampio piano di manutenzione promosso dall’amministrazione provinciale con l’obiettivo di garantire strutture scolastiche efficienti e adeguate alle esigenze della comunità educativa.

“Si tratta di interventi indispensabili per assicurare ambienti scolastici sicuri e funzionali – ha dichiarato il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale –. L’edilizia scolastica rappresenta una priorità e continueremo a investire risorse per migliorare la qualità degli spazi dedicati agli studenti”.

L’investimento complessivo ammonta a circa 29 mila euro ed è stato affidato secondo la normativa vigente. I lavori saranno eseguiti cercando di limitare al minimo l’impatto sulle attività didattiche. Nel frattempo, la Provincia continuerà a monitorare lo stato degli edifici per programmare eventuali ulteriori interventi.