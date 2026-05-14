Secondo weekend con il “Maggio Sermonetano”: mostre, concerti e laboratori

Il borgo di Sermoneta si prepara a un nuovo fine settimana immerso nell’arte e nella musica con la 31esima edizione del Maggio Sermonetano. Sotto la direzione di Massimo Gentile e con il sostegno dell’amministrazione guidata da Giuseppina Giovannoli, la rassegna trasforma il centro medievale in un laboratorio culturale diffuso, capace di unire tradizione e innovazione in un programma che proseguirà fino a fine mese.

La giornata di domenica 17 maggio si apre alle 10:00 con una sessione di yoga e camminata consapevole presso l’azienda agricola La Furchia, mentre il borgo si popola di esposizioni artistiche sparse in luoghi suggestivi. Dalle personali di Mauro Bianchi a San Giuseppe e di Clelia La Gioia a San Michele Arcangelo, si passa per la Loggia dei Mercanti, che ospita i racconti fotografici di Emergency sui diritti negati insieme alle opere di Sandro Arcieli, Chiara de Gol, Gisella Raimondi e Gennaro La Gatta. La natura è invece protagonista alla Pinacoteca dell’Università Agraria con la collettiva “Physis”.

Il pomeriggio entra nel vivo alle 15:30 con un laboratorio creativo sull’argilla alla Loggia dei Mercanti, seguito dalle 17:30 dalle performance itineranti della Banda Cecafumo. La musica diventa poi strumento di inclusione in Piazza San Lorenzo con il progetto “Musica senza barriere” di Gianni Siragusa, mentre il cortile del Palazzo Comunale accoglie il talento di giovani musicisti locali tra pianoforte, fisarmonica e percussioni. Il culmine della giornata è affidato alle 19:00 al concerto dell’orchestra e coro dell’IC Donna Lelia Caetani in Piazza Santa Maria. La manifestazione conferma infine la sua vocazione sociale lunedì 18 maggio, spostandosi presso la Casa Circondariale di Latina per un momento di condivisione artistica dedicato ai detenuti.