Segregata e picchiata dall’ex, termina l’incubo per una donna di Norma

Quella che all’inizio sembrava una normalissima relazione d’amore con un 31enne di origini marocchine, si è trasformata in un vero e proprio incubo per una donna residente a Norma. La situazione, come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, è precipitata quando maltrattamenti, minacce e aggressioni fisiche erano ormai diventate cosa quotidiana portando così la donna a chiedere aiuto, soprattutto dopo l’ultimo episodio che l’avrebbe vista addirittura segregata e chiusa all’interno di una roulette utilizzata dall’uomo come dimora nella zona di Latina Scalo.

Dopo la richiesta d’aiuto sono scattate subito le ricerche dei carabinieri dell’Arma, ma il giovane marocchino aveva fatto perdere le sue tracce. La svolta è arrivata solamente qualche giorno fa quando, una pattuglia del Nucleo Radiomobile intercetta nel territorio di Latina Scalo una vettura con a bordo due soggetti tra cui il 31enne. Da lì ne nasce un folle inseguimento con il marocchino che tenta di speronare la pattuglia ma viene bloccato poco dopo nei pressi della zona industriale.