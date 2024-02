Segue l’ex nonostante il divieto, agente penitenziario in manette

Su di lui pendeva un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex fidanzata, ma tutto ciò non è bastato a metter fine agli atti di stalking dell’uomo verso la giovane donna. L’uomo, agente di Polizia Penitenziaria, è stato arrestato questa mattina dopo l’ennesimo atto persecutorio.

A quasi due mesi dall’emissione del provvedimento cautelare, l’agente è riapparso, seguendo la donna fino ad un centro commerciale di Latina. Da lì ha avvicinato la giovane mentre era con un’amica, con la scusa di darle un regalo. Al rifiuto della 27enne e al tentativo di andar via, l’uomo ha continuato a seguirla in modo assillante. A quel punto la giovane donna ha allertato le forze dell’ordine che, dopo esser intervenute, hanno arrestato l’uomo per stalking e per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.