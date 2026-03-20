Sei milioni per il basso Lazio: soddisfazione Sambucci e Righini

Nuovi fondi per sostenere la crescita dei piccoli Comuni del basso Lazio. La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo stanziamento di 6 milioni di euro a favore delle realtà con meno di 15mila abitanti nelle province di Latina e Frosinone, escluse dal perimetro della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. Una misura triennale, valida dal 2026 al 2028, che punta a rilanciare l’economia locale e a compensare le ricadute della mancata inclusione nelle agevolazioni previste per la Zes.

“Un provvedimento importante – ha dichiarato l’on. Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio – che testimonia la grande attenzione della Regione verso le aree del sud del Lazio, sostenendo la competitività e l’attrattività del territorio”.

Sambucci ha voluto ringraziare il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini “per aver dato seguito a quanto previsto dalla legge di stabilità, con contributi mirati a mitigare gli effetti economici e sociali di chi è rimasto fuori dalla Zes unica”.