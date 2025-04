Sei roghi in pochi mesi ad Aprilia: la città ha paura di un piromane

Ancora un’auto bruciata. Ancora un incendio notturno. Ancora paura. Sabato sera, intorno alle 22, un altro veicolo è stato avvolto dalle fiamme in via Francia, nel cuore del quartiere Toscanini. Una Fiat Punto parcheggiata è andata completamente distrutta, rischiando di coinvolgere anche le vetture vicine. Fortunatamente, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica e le cause del rogo.

Ma intanto cresce il timore tra i residenti. Si tratta infatti del sesto episodio simile in pochi mesi. Un’escalation inquietante, una scia di fuoco che sembra non fermarsi. A febbraio un altro incendio in piazza della Repubblica, a dicembre un caso analogo in via Carboni. E ancora: a novembre una Smart carbonizzata in via Liverpool, e all’inizio dello stesso mese due auto distrutte nel centro cittadino, dove furono trovate tracce di liquido infiammabile. In quel caso si ipotizzò un gesto doloso.

Le coincidenze iniziano a fare rumore, e il campanello d’allarme suona sempre più forte. Nessuna vittima, per fortuna, ma il ripetersi di questi episodi solleva interrogativi sempre più pressanti tra i cittadini. Cosa sta succedendo ad Aprilia? C’è qualcuno che appicca questi incendi?

Le indagini proseguono, ma la tensione cresce.