Selciatella, l’appello di Loprete sulle strade invase dall’immondizia

Il quartiere Selciatella è costellato da un cospicuo numero di strade e stradine in mezzo alla campagna, che si diramano tra via Selciatella e via Pantanelle, fino ad Anzio e Nettuno; il luogo ideale per buttare l’immondizia e un vero e proprio paradiso per gli insetti di ogni genere.

Luca Loprete, Presidente del Comitato di quartiere Selciatella, ha dichiarato:

“Un fenomeno che si quadruplica d’estate, con i vacanzieri-pendolari che vivono ad Anzio e Nettuno: la sera prima è pulito, la mattina trovi il sacchetto gettato sul ciglio della strada, ma l’immondizia non cresce da se. Sono anni che, inascoltati, abbiamo chiesto, ora anche ai nuovi commissari, di far mettere delle telecamere, almeno nelle vie principali, che peraltro potrebbero aumentare anche i livelli di sicurezza generale. E funzionano, visto che nelle altre città, dove sono state installate, il problema sarebbe sparito o quasi e sono riusciti pure a beccare gli zozzoni di turno, c’è stato un forte impatto preventivo del fenomeno.”

“Nella nota inviata ai Commissari oggi,” ha concluso Loprete “oltre alle telecamere abbiamo chiesto che venga intensificata la pulizia e la raccolta dell’immondizia gettata per strada, ricettacoli di insetti e di possibili diffusori di malattie.”