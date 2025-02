Semaforo spento da una settimana, incidente all’incrocio di via Volturno

Il semaforo tra via Volturno e via Aspromonte era lampeggiante da più di una settimana e, nonostante le varie segnalazioni da parte di utenti e autorità, si è andati incontro al prevedibile: una Smart e una Fiat Punto sono entrate in collisione proprio all’ombra del settore ospiti dello stadio “Francioni”.

Nell’incidente hanno avuto la peggio due donne, una alla guida della Smart e l’altra una passeggera della Fiat. Entrambe le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche le forze dell’ordine.