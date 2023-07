Semifinale Sport Estate Games, trionfo al Lido Circello

Proseguono i Games di Sport Estate sul lungomare di Latina. Oggi ad accogliere le attività è stato lo stabilimento “Lido Circello”.

Conclusa la fase della semifinale delle discipline di bocce, briscola, calcio balilla, ping pong, play station e tiro al canestro. Prossimo appuntamento con la tanta attesa finale, venerdì 4 agosto, presso il l’Aereonautica Militare di Latina – distaccamento Straordinario di Foce Verde, che per l’occasione sarà aperto al pubblico, dove i finalisti degli Sport Estate Games si sfideranno per far aggiudicare al proprio stabilimento il trofeo 2023.

Ma non solo, ogni singolo vincitore, si aggiudicherà un buono spendibile presso i punti Kiki Super Food – in Piazza della Libertà, C.C. Latina Fiori e Frosinone.

Il progetto dei Games, che fa seguito al classico Sport Estate, è cominciato nel 2022 ed è organizzato dal Comitato Provinciale Opes Latina, che con il suo staff anima i pomeriggi estivi del litorale di Latina. L’iniziativa è promossa da Città Sport e Cultura, con il patrocinio del Comune di Latina, di Coni Lazio e Cethegus.

A prendere parte all’iniziativa Opes di quest’anno, il Lido Arca Enel, il Lido Circello, il Kusi Beach Club, il Tulum By Lido Astura, il Lido Sandalo, il Lido Satricum – Marechiaro, Amarilly, Tortuga, Nausicaa, Leolo, Lido Nolivè, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, 4° Chiosco da Umberto, Tropicana, Aeronautica Militare, Hotel Tirreno, Appeal Double View, il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra, il Paka’ A Beach.