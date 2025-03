Semina il caos per le vie di Sezze e aggredisce i carabinieri: arrestata

Resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Sono questi i reati per cui una 45enne, residente a Roma e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Sezze.

I militari, su segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in una via del centro di Sezze dove la donna, già nota alle forze dell’ordine, aveva subito un’aggressione ad opera di un uomo. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta dei documenti la stessa ha rifiutato di fornire le proprie generalità opponendo resistenza a controllo della pattuglia.

Una volta bloccata, con non poca fatica, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione di Sezze, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.