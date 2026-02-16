Semprevisa, paura per due escursioniste disperse nella nebbia: salvate

Momenti di forte apprensione ieri sul Monte Semprevisa, dove due escursioniste di 25 anni hanno perso l’orientamento durante il rientro, restando bloccate tra nebbia fitta e pioggia.

Le giovani, partite per una giornata di trekking nella zona di Fonte Sant’Angelo, si sono trovate improvvisamente in difficoltà lungo il percorso di discesa. Le condizioni meteo in rapido peggioramento e la visibilità quasi nulla hanno reso impossibile proseguire in sicurezza, costringendole a chiedere aiuto.

L’allarme ha attivato l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, che ha inviato una squadra di tecnici sul posto insieme al personale sanitario. Le operazioni si sono svolte in un contesto complicato, tra terreno scivoloso e orientamento difficoltoso.

Le due escursioniste sono state individuate nel tardo pomeriggio e raggiunte dai soccorritori. Nonostante il freddo e la lunga attesa, le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Dopo essere state assistite sul posto, sono state accompagnate fino a valle, dove sono state affidate al personale del 118 per ulteriori controlli.

L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, ma conferma quanto la montagna possa diventare insidiosa in presenza di maltempo e scarsa visibilità.