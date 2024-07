Sentieri di Circe, il 6 luglio l’inaugurazione della mostra di fine sperimentazione

Questo il commento delle organizzatrici dell’evento finale nonché membri del direttivo dell’Associazione, ovvero Jessica Brighenti (Presidente), Luana Spagnoli ed Elena Damiani:

“Gli ‘amici di Circe’ e noi stessi organizzatori abbiamo vissuto un’esperienza immersiva totale: partendo dalla città, ci siamo inoltrati pian piano nella campagna, lasciando alle spalle i rumori e gli ambienti urbani, verso la tranquilla pianura, i pascoli, le vigne sulle antiche dune, la selva, per giungere infine al Promontorio che, tappa dopo tappa, si è mostrato nella sua grandezza e imponenza; il tutto in compagnia di carta, penna e acquerelli, strumenti che ci hanno reso soggetti attivi in grado di percepire e ‘disegnare’ le potenzialità delle terre di Circe.

Durante questo viaggio ci siamo messi alla prova e abbiamo riflettuto molto su come ci relazioniamo con il territorio, costruendo passo dopo passo un rapporto fatto di attese e pazienza, ma anche di traguardi e soddisfazioni, con l’aspettativa, nell’immediato, di essere riusciti a incentivare la comunità locale –e non solo– a vivere il paesaggio pontino con uno sguardo più attento ai dettagli, e, nel lungo termine, di poter tradurre questo ‘esperimento’ in un evento da poter replicare annualmente, nelle vesti di un unico grande cammino della durata di tre giorni.

Qualunque saranno le future derivazioni del Sentiero di Circe, abbiamo voluto celebrare in tale occasione gli Amici di Circe, ovvero tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo lungo percorso e che hanno gentilmente messo a disposizione i propri lavori per raccontare una storia fatta di nuove amicizie e connessioni.

Desideriamo ringraziare i numerosi attori, sostenitori e collaboratori pubblici e privati, senza i quali alcuna tappa sarebbe stata così ‘colorata’: Provincia di Latina, Comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia, San Felice Circeo, Gianni Netto ed Ester Del Bove – Ente Parco Nazionale del Circeo, Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corpo dei Carabinieri Forestali – Reparto Biodiversità Fogliano, Centro dei Servizi per il Volontariato CSV Lazio, Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina, Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti, ITC Vittorio Veneto, U-Space srl, Studio d’Arte Betulle e Pesci Volanti, Associazione Onlus Sempre Verde Pro Natura, Andrea Onida – Associazione Onlus Tevere in Bici, Bruno Mucci – Associazione Onlus Diaphora, Cantina Sant’Andrea, Azienda Agricola Ganci, Appeal Double View, Maurizia Moglioni, Nick Henson, Luciano Cisi, Giancarlo De Petris, Elisabetta Mitrovic, Augusta D’Andrassi, Andrea Centini, Serena Nogarotto, Caffè Nad Bistrot, Damiani Marmi, Dereco, Il Chiodo, Gaia Bioprofumeria, Immobiliare Casa Iacovacci, Marco Carpineti, I Bike, BCC sede di Latina, e i nostri cari che ci hanno timidamente e silenziosamente sostenuto in questo lungo progetto (perdonateci se abbiamo per errore dimenticato qualcuno).

Infine è per noi fondamentale fare una menzione speciale ai soci di ieri e di oggi, coloro che hanno reso possibile Circe APS permettendole di raggiungere grandi risultati: Chiara Spagnoli, Nicola Tasselli, Franz Viero, Gabriele Casale, Silvia Di Pastena, Massimo Marson, Stefano Del Monte, Marco Longo.”