“Sentieri e Sapori nel Castello”, tre giorni di gusti e trekking a Prossedi

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio Prende il via l’evento “Sentieri e Sapori nel Castello”, una tre giorni interamente dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, tra paesaggi mozzafiato, cultura e buona musica.

L’iniziativa è organizzata dal comune di Prossedi con il prezioso contributo dell’Arsial (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), in stretta collaborazione con Palazzo Prossedi, Capol, Slow Food Travel Monti Lepini e la Condotta Slow Food Lepini e Ausoni.

L’evento si aprirà venerdì alle ore 18:00 presso l’ex chiesa della Strammetta con un convegno inaugurale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Angelo Pincivoro, interverranno:

Roberto Perticaroli, presidente della condotta Slow Food Lepini e Ausoni.

Roberto Volpe, medico, ricercatore ed esperto in alimentazione e prevenzione cardiovascolare.

Il weekend entra nel vivo sabato pomeriggio dalle 17:00 nel cuore del centro storico (Piazza Plebiscito, Piazza XI Febbraio e Cortile Palazzo del Gallo) con il percorso di degustazione guidata. Sarà possibile assaggiare le eccellenze locali:

Le famose minestre (le tradizionali zuppe del posto) e gli gnocchi.

Lo spezzatino di bufaletta e le salsicce locali.

I crostini di polenta con le lumache e i formaggi bufalini.

La serata di sabato si concluderà in bellezza con un suggestivo concerto al Castello.

La domenica sarà la giornata più ricca, con il percorso di degustazione aperto dalle 10:00 alle 21:00 e diverse attività:

Ore 9:30 – “Chiocciolando tra vigneti, allevamenti e tesori archeologici”: Un trekking guidato alla scoperta delle vigne di Palazzo Prossedi, dell’allevamento di lumache dell’Agricola Gizzi e dei prodotti bufalini del caseificio Valle dell’Amaseno.

Dalle 17:00 alle 19:00 – “Assaggiatori di olio per un giorno”: Laboratorio a cura del Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole di Latina) presso la cantina Palazzo Prossedi.

Dalle 18:00 alle 20:00 – Masterclass dei vini: Una degustazione guidata delle migliori annate della cantina Palazzo Prossedi.