“Sentiero di Circe”, l’ultima tappa con una mostra

Circe Associazione di Promozione Sociale nasce nel 2020 per sostenere e promuovere il patrimonio umano e territoriale del Parco Nazionale del Circeo attraverso progetti d’arte e natura, primo tra tutti il Sentiero di Circe.

Il progetto ha visto un’importante fase di sperimentazione di un itinerario che abbraccia tutto il Parco Nazionale tra paesaggi naturalistici e urbani, incoraggiando interpretazioni creative, linguaggi contemporanei e nuovi protagonisti.

Partendo dal cuore di Latina fino a raggiungere il Picco di Circe, la via ciclo-pedonale così progettata, e già percorribile, connette tra loro sentieri esistenti e collega tutti i variegati ambienti del Circeo, quattro laghi costieri e tre comuni pontini; dalla città alla natura, dall’oggi alle origini, l’obiettivo è di incentivare la formalizzazione di un percorso unico, riconosciuto dagli enti locali e partecipato dalla collettività, all’insegna di un turismo lento e di prossimità.

La sperimentazione del Sentiero di Circe, avviatasi con l’evento di lancio del 12 settembre 2021, si concluderà il 6 Luglio 2024 con una mostra collettiva a San Felice Circeo, dodicesima e ultima tappa di un viaggio durato più di 2 anni.

Durante i vari incontri, gli «amici di Circe» hanno percorso alcuni dei tratti più rappresentativi del Sentiero di Circe, insieme ad accompagnatori illustri e referenti delle istituzioni locali, dimostrando l’amore per questo territorio e la volontà di viverlo consapevolmente in tutto il suo potenziale artistico, naturale e sociale.

Le arti visive sono state infatti lo strumento promosso per rielaborare e interiorizzare l’esperienza di conoscenza emozionale del paesaggio, in particolare stimolando attivamente i visitatori alla pratica dell’en plein air (ovvero dipingere/disegnare osservando il paesaggio dal vivo, sul posto) per esprimere la propria visione soggettiva dei luoghi, alla ricerca di un’identità territoriale comune.

Tra i vari sostenitori del progetto, si desidera citare in questa occasione il Comune di San Felice Circeo, e la Pro Loco, che ospiterà la “tappa” finale della sperimentazione.

Principale sostenitore del “Sentiero di Circe” si conferma il Parco Nazionale del Circeo, il quale ha recentemente rinnovato il protocollo d’intesa con l’associazione nella finalità di coadiuvare prossimi passi per la formalizzazione e animazione del Sentiero, tra cui l’installazione della segnaletica del percorso e l’organizzazione prossimamente di una tre giorni dell’intero cammino a piedi.