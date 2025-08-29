Senza palestre fino a novembre, l’appello delle Asd di Aprilia

Le associazioni sportive dilettantistiche di Aprilia, riunite nel Comitato per l’emergenza sport, hanno inviato una nuova lettera alle Commissarie straordinarie del Comune, denunciando i gravi ritardi nella pubblicazione del bando per le concessioni delle palestre comunali in orario extrascolastico. Il bando, emesso soltanto il 19 agosto scorso, prevede la scadenza delle domande prevista per il 14 settembre, ma l’iter di valutazione e graduatoria rischia di posticipare l’avvio delle attività non prima della fine di ottobre, con la stagione sportiva già compromessa.

Le ASD coinvolte – nello specifico l’ASD Virtus basket Aprilia, Giovolley Srl SSD, ASD Dilettanti Samurai Aprilia, ASD Pianeta Volley Aprilia Team, ASD Olympia, ASD Anaspol, ASD Europa, ASD Asks Campo di Carne, ASD Volley School Aprilia – ASD Pallavolando a tutto tondo 5 rondini di Aprilia – ricordano di aver chiesto già ad agosto una proroga fino al 2026 per garantire la continuità delle attività e, solo successivamente, l’avvio di nuove procedure. Una soluzione potrebbe essere quella, come sottolineano le associazioni, che è stata adottata di recente anche dal Comune di Roma, con una delibera che proroghi le concessioni fino al 2027.

Il Comune, però, ha concesso un uso parziale delle strutture solo per tornei e campionati, senza considerare la necessità di allenamenti adeguati per la salute e la preparazione degli atleti.

Le ASD denunciano dunque la situazione, che rischia di lasciare centinaia di ragazzi senza attività sportiva, privandoli di un presidio educativo e sociale in un territorio già segnato da episodi di degrado e criminalità. Se non ci saranno aperture da parte del Comune – fanno sapere le associazioni attraverso un comunicato congiunto – il Comitato annuncia una mobilitazione con una protesta davanti alla sede comunale, insieme a bambini, famiglie e atleti di tutte le età.