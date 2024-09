Senza reti tra Latina e Foggia, il punto fa morale e classifica

Termina a reti bianche la gara tra il Latina di Padalino ed il Foggia di Brambilla. Un pareggio che fa ben sperare alla quarta giornata di campionato, anche se ancora manca la prima vittoria. Alcune novità all’inizio nella formazione pontina con Ercolano out nella rifinitura, va in campo Crecco dal 1′. Esordisce in campionato anche Capanni, tenuto ai box sino ad ora per un infortunio.

Fase di studio tra le due compagini nei primi 20 minuti. Lampo del Foggia al 21’ con Zunno che tira dal limite, palla deviata in corner. Dal corner successivo brivido per il Latina, con Salines che prende la traversa della porta difesa pontina. Pericoloso il Foggia al 38’ con Emmausso, che fallisce clamorosamente l’occasione a tu per tu con Zacchi.

All’inizio della ripresa clamoroso errore di Capanni che da solo davanti a Perina spreca un gol già fatto spedendo la palla sopra la traversa. Al 56′ deviazione fatale di Felicioli, che nega il gol a Ciko. Nel finale grande parata di Zacchi che devia una bella conclusione di Zummo. Zacchi superlativo ancora su Mazzocco all’87’. Termina 0-0.

Una squadra che appare ancora poco lucida nei passaggi e nella finalizzazione. Nelle diverse occasioni create infatti il team di mister Padalino ha finalizzato poco soprattutto negli ultimi metri, l’occasione più clamorosa è quella di Capanni che nella ripresa a tu per tu con Perina tenta lo “scavetto”, fallendo un clamoroso gol. Tra i migliori in campo Di Livio, che ha fatto vedere di essere un giocatore pericoloso ed in grande spolvero e Zacchi, che ha negato diversi gol alla squadra pugliese. La preoccupazione in casa nerazzurra riguarda soprattutto il reparto avanzato, che appare ancora privo di un elemento che possa garantire gol. Tre sfide “toste” attendono il Latina da qui a fine mese quando si affronteranno Avellino, Messina e Cavese.

LATINA – FOGGIA 0-0

LATINA (4-2-3-1): Zacchi; Crecco, Cortinovis, Berman, Di Renzo; Petermann (37’st Scravaglieri), Riccardi; Ciko (21’st Mastroianni), Di Livio (33’st Marignago), Bocic (37’st Saccani); Capanni (21’st Ndoj). A disp. Cardinali, Basti, E. Vona, Marenco, Addessi, A . Vona, Di Giovannantonio, Segat. All. Padalino

FOGGIA (3-4-1-2): Perina; Ercolani, Camigliano, Felicioni; Salines, Vezzoni (46’st Pazienza), Gargiulo (30’st Mazzocco), Zunno; Emmausso; Orlando (18’st Millico), Murano (30’st Santaniello). De Simone, De Lucia, Silvestro, Danzi, Sarr, Carillo, Ascione. All. Brambilla

ARBITRO: Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Pilleri di Cagliari – Brunetti di Milano

4° UOMO: Dini di Città di Castello

Ammoniti mister Padalino (24’st) per proteste; Orlando. Angoli 4-5. Rec. pt 1′, st 6′. Spettatori 2042, di cui 770 abbonati e 403 ospiti.