Senz’acqua e Carnevale, lunedì e martedì chiusura anticipata delle scuole

Scuole chiuse a Latina dalle 14 di lunedì 3 marzo, per interruzione del servizio idrico come comunicato dal gestore Acqualatina. Questo una parte del testo dell’ordinanza comunale n. 56 del 28.02.2025 :

L’ordinanza

“Considerata l’impossibilità di garantire le adeguate condizioni igienico sanitarie e lo svolgimento delle attività didattiche nel pieno della sicurezza degli alunni, la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14:00 del giorno 03 MARZO 2025 fino alle prime ore del mattino del 04 marzo 2025, e comunque fino al ripristino del servizio idrico, in tutte le Scuole di ogni ordine e grado, e gli asili nido comunali, situati sul territorio comunale di Latina ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere. I Dirigenti scolastici potranno valutare, in esercizio della propria autonomia, di proseguire le attività scolastiche nei casi di disponibilità, nei propri Plessi scolastici, di dispositivi di approvvigionamento idrico sostitutivi, ovvero sistemi autonomi di raccolta e stoccaggio dell’acqua in serbatoio oppure mediante rifornimento da autobotte”.

Il giorno dopo, martedì 4 marzo, quando il servizio idrico, è l’auspicio, sarà stato già ripristinato, l’orario di uscita dalle scuole sarà comunque anticipo, con orario stabilito dall’istituto di riferimento, per la sfilata del carri allegorici di Carnevale.