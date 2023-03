Sequestrati beni illeciti per 400mila euro ad un 55enne di Sezze

Un sequestro di beni da oltre 400mila euro ha visto interessato un 55enne di Sezze già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio e già coinvolto in un’inchiesta della DDA di Roma.

La misura cautelare, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina in collaborazione con gli uomini della Stazione di Sezze, è stata emessa dal Tribunale Penale di Roma, su richiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza della Procura di Latina.

Le indagini hanno potuto dimostrare come l’uomo non sarebbe stato in grado di giustificare il reddito dei beni posti in sequestro e, dal 2004, quasi senza un lavoro stabile e fisso, sia stato una persona dedita ad attività criminali dedite allo spaccio.

L’odierno provvedimento ha consentito di eseguire un sequestro di beni per un valore complessivo di circa 400 mila euro.