Sequestro e violenza all’Intermodale, nove anni all’aggressore

Nove anni e quattro mesi di carcere rispetto agli otto richiesti dall’ accusa. E’ la condanna per Dragos Daniel Marcu, il 30 enne di origini romene, accusati di violenza sessuale di una 16 enne all’ interno del sito dismesso dell’Intermodale di Latina Scalo. E’ la pena inflitta dal Tribunale di Latina, nel processo con rito abbreviato in cui il 30 enne è comparsi davanti al GUP Giuseppe Cario, con le accuse di violenza sessuale e aggravata e sequestro di persona. La difesa aveva chiesto l’assoluzione o in subordine la concessione delle attenuanti e il minimo della pena. La vittima si è costituita parte civile. La sera del 3 maggio scorso la 16 enne in stato di choc ha raccontate di essere arrivata con il fidanzato di 19 all’Intermodale a bordo di una minicar. Qui hanno incontrato Dragos, che dopo una conversazione iniziale, ha colpito il fidanzato e costretto la ragazza a salire sulla minicar. Una volta raggiunta una zona isolata, avrebbe abusato di lei. Il 30enne è stato rintracciato quattro giorni i una fabbrica in disuso di Latina Scalo, dove si era rifugiato.