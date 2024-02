Sequestro megastore in Q3, martedì l’udienza al Riesame

Si svolgerà martedì prossimo l’udienza presso il Tribunale del Riesame per quanto riguarda la vicenda megastore in Q3 a Latina. Un’udienza in cui il collegio dei giudici valuterà la legittimità del sequestro eseguito lo scorso 13 gennaio nel complesso commerciale tra via del Lido e la Statale Pontina.

Due i pesi sulla bilancia della valutazione dei giudici: la prima riguarda le ragioni degli indagati che hanno presentato ricorso contro il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Latina; l’altra invece riguarda le tesi delle parti civile ammesse alla discussione, ovvero l’Associazione Codici e un residente del quartiere che già tempo fa aveva fatto ricorso alla giustizia amministrativa.

Dunque da un lato i proprietari e soprattutto gli oltre 100 lavoratori, tra Maury’s Mc Donald’s ed Eurospin, che rimasti ‘a piedi’ sperano nell’annullamento del sequestro della struttura. Dall’altro lato invece la parte civile non solo chiede la conferma del provvedimento, ma invoca anche l’unificazione del procedimento attuale con quello del 2019 archiviato, secondo loro troppo in fretta e in maniera sospetta.