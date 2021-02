Serata di incidenti stradali, cinque feriti tra Pontinia ed Aprilia

PONTINIA – E’ di cinque feriti il bilancio di due incidenti stradali verificatisi ieri nel tardo a Pontinia ed Aprilia. Sulla Statale Appia, all’altezza dell’incrocio con la Migliara 47 poco prima delle 19 si è verificato uno scontro tra due vetture. Impatto violento, a seguito del quale un’auto si è ribaltata e l’altra è finita al di fuori della carreggiata. I rispettivi conducenti, dopo i primi soccorsi del del 118, sono stati trasportati in ospedale. Una mancata precedenza o un sorpasso azzardato le possibili causa alla base dell’incidente, rilevato dai carabinieri della Stazione di Pontinia. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza la strada e consentire i soccorsi da parte del personale medico. Appia chiusa al traffico sino alla rimozione dei veicoli coinvolti.

Tre i feriti invece ad Aprilia, tra Via Nerona e Via Calogola. Dopo le 18 si sono scontrate una Fiat 600 ed una Dacia Sandero. La Fiat è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica, la Dacia contro una colonnina dell’energia elettrica. I feriti sono finiti al pronto soccorso della Clinica Città di Aprilia.