Serata esplosiva nella Goofi Room: ospiti il DJ Alex Gas e Andrea Fiorito

Sabato 16 marzo la serata nella Goofi Room promette di trasformarsi in un viaggio attraverso i generi musicali più coinvolgenti e avvincenti, la consolle sarà diretta da due figure di spicco del panorama DJ internazionale: il resident Alex Gas e l’ospite speciale Andrea Fiorito dal celebre party Keep On Dancing di Ibiza.

Entrambi i DJ, con il loro stile unico e la loro capacità di leggere la folla, sono pronti a far vibrare il dancefloor e a far scatenare i presenti fino alle prime luci dell’alba.

Andrea Fiorito, nativo di Bari, è un’icona della musica dance italiana, con una carriera che spazia oltre due decenni. La sua presenza dirompente e il suo stile eclettico, che abbraccia dalla disco alla techno, lo hanno reso un punto di riferimento per i veri appassionati di musica elettronica. Come co-proprietario di Cynosure Records, ha contribuito in modo significativo alla scena della minimal techno/house, mentre i suoi eventi come il “Soul Club” di Bari e “Gipsyland” hanno attratto migliaia di fan, confermandolo come uno dei DJ più influenti del nostro tempo.

Alex Gas, invece, è un’autentica icona romana della musica house e techno. La sua passione per il vinile e la sua abilità dietro i piatti lo hanno reso una presenza ammirata nei club più prestigiosi d’Italia e all’estero. Oltre alle sue straordinarie esibizioni live, Alex si distingue per il suo impegno nel sostenere le nuove generazioni di DJ attraverso programmi di mentoring e workshop. Il suo eclettico stile musicale e il suo carisma innegabile lo rendono una figura rispettata e ammirata nella scena del clubbing Italiano.

Ma l’evento non si limita solo alla musica: l’ingresso sarà completamente gratuito e l’inizio è previsto per le ore 23. Questa è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti della musica house e per chiunque desideri vivere una notte di divertimento e puro piacere sonoro.

Per ulteriori informazioni e per assicurarti un posto in prima fila per questa serata epica, contatta il numero 391 7949769.

La Goofi Room ti aspetta, pronta a farti ballare fino all’alba. Non perdete l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale!