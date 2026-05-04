Sergio Viglianese alla Taverna Ludwig: una serata di grande cabaret per la rassegna “Comedy Ludwig”

La Taverna Ludwig è lieta di annunciare un nuovo appuntamento della rassegna “Comedy Ludwig”, che vedrà protagonista uno dei volti più apprezzati della comicità italiana: Sergio Viglianese.

L’artista romano, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi di successo come Zelig e Maurizio Costanzo Show, porterà sul palco il suo inconfondibile stile, fatto di ironia tagliente, osservazioni quotidiane e personaggi irresistibili, tra cui il celebre “Gaspare”.

L’evento si terrà giovedì 07 maggio alle ore 21:30 presso la Taverna Ludwig, e promette una serata all’insegna della risata intelligente e del divertimento dal vivo.

La rassegna “Comedy Ludwig” continua così il suo percorso proponendo artisti di qualità e spettacoli capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, consolidandosi come punto di riferimento per la comicità nel territorio.

Dettagli evento:

• Artista: Sergio Viglianese

• Data: Giovedì 07 maggio

• Orario: 21:30

• Location: Taverna Ludwig – Via Cicerone 64, Latina

• Rassegna: Comedy Ludwig

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la struttura.

Staff Taverna Ludwig