La Top volley Cisterna conquista l’ottavo derby consecutivo con il Globo Banca popolare del Frusinate Sora portando a casa un’importante vittoria (3-1). Con questo quarto risultato positivo stagionale, i pontini salgono a quota 12 punti nella classifica della Superlega e continuano la rincorsa alla salvezza.

“In campo ci sono stati anche i nostri avversari che non sono morti, tutt’altro- ha commentato coach Lorenzo Tubertini a fine match- Tante partite ci sono scappate di mano per pochi punti, poi nel quarto set stavolta anziché crollare abbiamo dato un accelerazione importante. A cosa penso? Già alla prossima partita”.

L’avvio del match della Top volley è come al solito a mille all’ora e il primo set è tutto dei pontini che s’impongono 25-15. La Top passa dall’8-5 al 10-6 con una fiammata, poi dal 12-7 Patry va al servizio e piazza un break di quattro punti con due aces di fila (16-7) ed è lo strappo decisivo del set che poi vede anche Palacios molto incisivo (22-13) mentre Sora si dimostra fallosa dalla linea dei nove metri. Più equilibrato il secondo parziale ma la Top volley Cisterna lo porta a casa con punteggio di 25-23 dopo una battaglia di 33 minuti. Sora più costante e meno fallosa mentre la Top volley cala un po’ con il servizio ma è sempre avanti con un discreto margine. I pontini archiviano il parziale con sei muri punto e tantissime palle toccate mentre Sora ha sbagliato quattro servizi. Nel terzo spicchio di gara la Top volley concede a Sora la possibilità di riaprire il match e cede 24-26 dopo essere stata costantemente avanti (6-1, 11-16 e 13-8) ma Sora ricuce lo svantaggio e inizia a mettere moltissima pressione con la battuta così dal 20-17 si passa al 23-23 e fino al 24-26 che fa sorridere Sora. Alla Top serviva la vittoria da tre punti per continuare la rincorsa salvezza e il quarto set è stato cruciale: Patry e compagni si sono imposti 25-18 davanti a un pubblico sempre in piedi nel finale. In avvio di quarto set la Top volley ha iniziato a dare tanta pressione dalla linea dei nove metri, Palacios e Van Garderen molto positivi e Cavaccini tornato definitivamente ai livelli di inizio stagione tanto da meritarsi il premio come MVP.

TOP VOLLEY CISTERNA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-1

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac, Szwarc 12, Cavaccini (lib.), Van Garderen 15, Sottile 5, Patry 23, Karlitzek 2, Elia 1, Rossi 5, Palacios 16. Ne: Rpssato, Onwuelo, Rondoni. All. Tubertini

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Alfieri, Sorgente (lib.), Caneschi 6, Fey, Joao Rafael 13, Vam Tilburg 12, Grozdanov 13, Scopelliti, Mauti (lib.), Miskevic 4, Di Martino 10, Radke 2.

Arbitri: Goitre e Vagni

Parziali: 25-15 (24’), 25-23 (33’), 24-26 (35’), 25-18 (28’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 49% (29%), attacco 54%, aces 11 (err.batt. 10), muri pt. 10; Sora: ricezione 39% (16%), attacco 50%, aces 8 (err.batt. 11), muri pt. 7;

MVP Mimmo Cavaccini (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 1.012

