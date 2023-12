Serie B C5, il Conit Cisterna sfida l’Atletico Grande Impero

Cresce l’attesa a Cisterna per il match pre-natalizio del campionato nazionale di futsal di serie B. Il palazzetto dello sport di viale delle Province farà da scenario alla sfida tra Conit Cisterna e Atletico Grade Impero: il match tra la formazione dei presidenti Tomas Martino e Luigi Iazzetta e la compagine romana è in programma alle ore 18:00 e sarà anche l’occasione per vivere un momento di sport a poche ore dalla vigilia di Natale. «Vivere insieme questa sfida è anche un modo per sostenere la squadra di Cisterna e continuare ad alimentare una tradizione che ormai va avanti da molti anni e che rende tutti noi moto orgogliosi – spiega Martino – mi aspetto una bella spinta dagli appassionati cisternesi che finora ci hanno fatto sempre sentire il loro calore». L’aspetto emozionale di questa sfida sarà notevole, visto l’avvicinarsi delle festività, ma sul campo sarà battaglia perché nel match valido per la decima giornata del girone d’andata il Conit Cisterna riceve la visita di una formazione che nella classifica del raggruppamento E è staccata di appena due punti: un successo porterebbe i pontini a rilanciare staccando ancora di più la squadra romana mentre un risultato negativo creerebbe qualche grattacapo alla formazione di Cisterna.

«Affrontiamo una squadra che gioca insieme da molto tempo e che, alla vigilia della stagione, era candidata a competere per la vittoria finale anche se attualmente ha ottenuto risultati altalenanti – chiarisce mister Chicco Serpietri – resta una squadra molto forte ed è allenata da un tecnico molto bravo. Qualcosa ha rallentato la loro corsa ma dobbiamo portare molto rispetto ai nostri avversari: arriviamo a questo appuntamento dopo risultati positivi ma soprattutto con prestazioni molto interessanti, la squadra sta bene e in questo momento gode di una buona salute sia fisica sia mentale».

Nell’ultima uscita l’Atletico Grande Impero ha pareggiato al Pala To Live di Roma con il Pomezia (3-3) mentre il Conit Cisterna è reduce da due vittorie consecutive: in casa contro il Cures (4-2) e nella trasferta in Sardegna con il Domus Chia (9-2).

«Sul campo, in questi giorni, ho visto risposte positive e arriviamo a questa sfida con serenità e sono certo che i ragazzi affronteranno questa gara importante con l’obiettivo di vincerla perché sarebbe molto importante anche per la nostra classifica».

Il 2024 inizierà con due trasferte per il Conit Cisterna perché il prossimo 6 gennaio (alle 16:00) la squadra dei presidenti Iazzetta e Martino sarà impegnata fuori casa con l’Elmas e poi, il 13 gennaio (alle 17:00), ancora in trasferta con il Club Sport Roma. Il prossimo match in casa è previsto tra poco meno di un mese, il 20 gennaio con il Città di Cagliari.

La serie D del Conit Cisterna, formazione che sta dominando il campionato con una squadra di tutti atleti cisternesi, sta attualmente osservando la sosta del campionato che riprenderà a gennaio.