Serie B Futsal, Cisterna impatta su Ciampino 1-5

Il Conit Cisterna inciampa in trasferta sul campo del Real Ciampino Academy nella quarta giornata del campionato nazionale di serie B di futsal. La formazione pontina, sotto 2-0, è riuscita a riaprire il match con il 2-1 realizzato da Chianese e la sfida è rimasta in equilibrio fino al finale in cui il Cisterna, nel tentativo di colmare lo svantaggio prima ha subìto il 3-1 poi s’è esposta agli attacchi avversari con il portiere di movimento fino al 5-1 finale.

«Ci prendiamo quello di buono abbiamo visto ma anche le cose negative e mi aspetto un’inversione di tendenza fin dalle prossime partite e anche una serie di risultati positivi perché abbiamo fatto degli investimenti e anche perché abbiamo giocatori importanti che devono dimostrare sul campo il loro valore – spiega il presidente Luigi Iazetta, alla guida del Club insieme al presidente Tomas Martino – per questo dobbiamo ripartire nel migliore dei modi senza alibi: ci può stare l’errore arbitrale ma non può diventare un alibi dietro il quale nascondersi».

La formazione di Cisterna attualmente occupa il settimo posto nella classifica del girone E con sette punti in quattro partite, con tre lunghezze di distanza dalla vetta detenuta dal Cures (10 punti in quattro partite, +9 di differenza reti), insieme al Real Ciampino Academy, secondo con 10 punti in quattro partite (+6).

«Ci può stare una battuta d’arresto contro una squadra ben messa in campo, una formazione composta anche di elementi importanti, anche se il risultato è piuttosto ampio la partita in realtà non è stata a senso unico ed è stata anche equilibrata fino alla fine – racconta Iazzetta – eravamo riusciti a rimetterla in piedi accorciando le distanze e portandola sul 2-1 e poi, un po’ la stanchezza nel dover recuperare e un po’ la questione del portiere di movimento che spesso ti aiuta e altre ti può far subire gol nel tentativo apprezzabile di recuperare, abbiamo subìto le altre tre reti proprio negli ultimi minuti della partita». Il Conit Cisterna tornerà in campo sabato prossimo 11 novembre, al palazzetto di viale delle Province a Cisterna, ospitando il team United Pomezia.

REAL CIAMPINO ACADEMY – CONIT CISTERNA 5-1

REAL CIAMPINO ACADEMY: Eleuteri, Raimondo, Lauro, Baiocco, Terlizzi, Dominici, Bernardini, Pellegrino, Moreira, Scarabotti, Musumeci, Apollonio. All. Gioia

CONIT CISTERNA: Malafronte, Moliterno, Proja, Perez Ramirez, Acchioni, Grazioli, Chianese, Stasino, Annunziata, Campioni, De Simoni, Sangermano. All. Serpietri

Arbitri: Matteo Littera (Cagliari), Marco Addis (Olbia), Manuel Rughetti (Aprilia)

Marcatori: Lauro (r), Bernardini (r), Chianese (c), Moreira, Baiocco e Terlizzi