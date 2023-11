Serie B Futsal, Cisterna pronto per la sfida Velletri

Il Conit Cisterna torna in campo nell’anticipo del campionato nazionale di futsal di serie B.

La formazione cisternese, dopo il successo dell’ultima partita (4-2 con il Pomezia), dovrà vedersela con la SPQV Velletri: la partita è a ingresso gratuito ed è in programma domani (giovedì) alle ore 21:00 al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna ed è valida per la sesta giornata.

«Quella con il Velletri è una di quelle partite che si possono considerare toste, sappiamo quanta qualità possono esprimere anche per il fatto che si sono rinforzati e i risultati gli stanno dando ragione – ha chiarito coach Serpietri – Sarà un derby e come tutte le partite di questo tipo che si rispettino sarà complicata: la squadra dovrà fare quadrato e prepararsi al meglio per affrontare questo tipo di sfide».

L’anticipo del campionato richiamerà il pubblico al palazzetto dello sport di viale delle Province, proprio come sta succedendo nelle partite casalinghe del Cisterna in questo avvio di stagione.

«Sarà una sfida molto complicata perché conosciamo il valore della squadra avversaria e la rispettiamo, ma sappiamo anche qual è il nostro di valore e ci siamo preparati al meglio perché è una gara molto importante e giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico» ha spiegato Pacchiarotti, reduce dalla doppietta nell’ultima uscita.

La posizione della società sulla sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo

Nei giorni scorsi il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta a tavolino del Conit Cisterna nel match della prima giornata del campionato di serie B tra la formazione cisternese e il Club Sport Roma per l’utilizzo di un giocatore squalificato nella stagione precedente.

«Abbiamo appreso con grande serenità della decisione del Giudice Sportivo e, proprio in queste ore, stiamo ultimando le consultazioni con i nostri legali per valutare il percorso da seguire, per questo motivo non vogliamo entrare nel merito della vicenda. Consapevoli del fatto che siamo da sempre orientati a percorrere le strade della correttezza e della lealtà, sia nella vita personale sia in quella sportiva, valuteremo quale sarà la strada più opportuna da prendere e la comunicheremo prima di tutto per le vie ufficiali e poi ne daremo notizia pubblica attraverso i nostri canali di comunicazione. Siamo consapevoli che anche questi spiacevoli casi possono essere utili per stimolare la crescita del nostro Club e, allo stesso tempo, possono contribuire a una serena analisi delle regole e di tutte quelle dinamiche che possano portare al miglioramento del nostro amato sport e di tutto il movimento».