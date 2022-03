Serie C, 31esima giornata: il Latina affronta in trasferta la Fidelis Andria

Questo finesettimana andrà in scena la 31esima giornata di Serie C, turno in cui il Latina affronterà la Fidelis Andria.

La partita si disputerà domani pomeriggio alle 17.30, i nerazzurri sono chiamati a dare il massimo e cercare di tornare da questa trasferta con dei punti in tasca.

Dopo la brutta sconfitta per 3 a 0 subita dal Potenza, il Latina di Daniele Di Donato non potrà sbagliare ancora, contro la Fidelis Andria. La partita di si prospetta insidiosa e il mister sa che non bisogna prendere sottogamba i pugliesi, penultimi e alla disperata ricerca di punti salvezza.

Le assenze si prospettano molte, tra queste Alessandro Celli, Lorenzo Carissoni e Andrea Tessiore, mentre è in dubbio capitan Andrea Esposito.

I pontini si augurano vada come all’andata, con la vittoria ottenuta grazie ad un gol di Jefferson.