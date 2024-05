Serie C, ai play-off sarà Taranto – Latina: l’ufficialità

Un Odissea giunta al termine. Il Collegio di Garanzia ha rotto gli indugi e ha annunciato di aver ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla società Taranto Football Club, mantenendo perciò invariata la classifica del girone C di serie C, e “condannando” al quinto posto la squadra di Capuano.

Latina e Taranto rinizieranno da dove si sono fermate, affrontandosi. Il primo turno dei play-off vedrai infatti frapporsi martedì sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, proprio le due compagini.

Una decisione arrivata in ritardo secondo il direttore sportivo del Latina Matteo Patti, che in conferenza stampa mercoledì sera ha dichiarato: “È un danno, un danno alla società, alla piazza e ai tifosi. Non possiamo allenarci senza conoscere il nome della nostra avversaria”.

Adesso il nome c’è, la data anche. Il Latina inizia un nuovo campionato, quello dei play-off. L’augurio dei tifosi è quello di rimanerci dentro il più possibile, dopo essersi viste sfumate davanti agli occhi, le ambizioni di giocare quantomeno il primo turno tra le mura amiche del Francioni.