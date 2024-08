Serie C al via questa sera, cresce l’attesa per vedere che Latina sarà

Il conto alla rovescia è finito, stasera si inizia a fare sul serio. Prende il via quello che sarà il campionato di Serie C 24/25. Dopo le amichevoli estive non entusiasmanti e il turno di Coppa Italia da dimenticare, il Latina è pronto a scendere in campo questa sera alle 20,45. Al Francioni arriva la Casertana di Manuel Iori, tecnico moderno alla prima esperienza in prima squadra.

La squadra e lo stesso Padalino ci terranno a far vedere che il Latina visto fino ad ora non è il vero Latina. A dimostrarlo però dovrà essere il campo e le sensazioni, come detto ieri in conferenza dal tecnico nerazzurro, sono positive: “In queste due settimane – spiega Padalino – che ci hanno avvicinato alla partita con la Casertana siamo cresciuti. Nelle uscite estive la nostra condizione era molto approssimativa. Ciò che ho visto in questi ultimi giorni sul campo evidenzia una risposta fisica molto più positiva.

L’atteggiamento dovrà essere quello giusto perché sarà di vitale importanza partire bene. A parte Crecco e Serbouti la rosa è completamente a disposizione, siamo pronti”.