Serie C, altra stangata per il Trapani: -5 in classifica

Arriva un nuovo scossone alle fondamenta del girone C di Serie C: dopo l’iniziale deferimento dei primi di gennaio e la precedente penalizzazione di ben 15 punti, ora arriva un altro malus in classifica per il Trapani.

La squadra siciliana, uno degli avversari del Latina Calcio in questo campionato, vede inflittasi un’ulteriore penalizzazione di cinque punti e l’elevazione di sanzioni amministrative a cinque dirigenti, tra cui il presidente Antonini. Ora la compagine trapanese siederà solo davanti al Foggia, ultimo a 22 punti.

Sarebbero stati 43 invece, ad oggi, i punti in classifica del Trapani, ma le numerose violazioni vedono adesso la squadra di mister Aronica navigare in acque torbide, un risultato che, viste le ottime prestazioni in campo, non appartiene al lato sportivo.

Penalizzazioni e sanzioni: precedenti e non solo…

Il terremoto in Serie C non sembra fermarsi qui, con ulteriori penalizzazioni in arrivo anche per il Siracusa – anch’essa squadra già multata in precedenza – E lo spauracchio esclusione, seppur per ora da scongiurare, per la squadra siciliana. Già lo scorso anno, con Taranto e Turris, si arrivò a tanto: penalizzazioni su penalizzazioni, poi la definitiva esclusione ad aprile inoltrato.

La Serie C ha sempre mostrato fragili fondamenta al suo pubblico, basti pensare anche quanto accaduto quest’anno agli ultimi detentori della Coppa Italia Serie C, il Rimini, squadra, tra le tante, in cui hanno militato anche bomber Giacomo Parigi e Antonio Cioffi, due elementi imprescindibili della rosa nerazzurra: freschi vincitori della coppa, sì, eppure esclusi dal campionato e in cerca di un futuro calcistico, cercando un salvatore che li aiuti ad evitare la sparizione definitiva dalla storia del calcio italiano.

Un’altra pagina nera del terzo campionato professionistico, ricordiamolo, mostratosi ancora troppo incerto e troppo poco equilibrato.