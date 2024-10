Serie C: Benevento-Latina affidata a Carlo Rinaldi di Bassano. Crocevia per Padalino

La sfida tra Benevento e Latina, che si giocherà domenica al “Ciro Vigorito” alle ore 15, sarà diretta dall’arbitro Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Rinaldi ha già diretto sei gare nella stagione in corso, inclusa una partita della Nazionale Under 19, e recentemente ha arbitrato Potenza-Trapani, terminata 5-1 per i siciliani.

Ad affiancarlo in questa occasione saranno gli assistenti Antonio Junior Palla della sezione di Catania e Matteo Gentile della sezione di Isernia. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Filippo Colaninno* della sezione di Nola.

Questa partita rappresenta un crocevia per l’allenatore del Latina, Pasquale Padalino, la cui posizione è in bilico a causa dei risultati deludenti ottenuti finora. Una sconfitta contro il Benevento potrebbe infatti costargli la panchina.