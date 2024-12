Serie C, Casertana-Latina ultimo atto del 2024: le probabili formazioni

L’ultima sfida del 2024. Un anno particolare per il Latina Calcio, forse il più travagliato dal ritorno in Serie C.

Travagliato per tanti motivi: ad inizio 2024 abbiamo assistito al termine della favola d’amore con l’ex tecnico ‎Daniele di Donato, allenatore che verrà sempre ricordato come il primo della gestione Terracciano in Lega Pro.

Il successore Gaetano Fontana riuscì a conquistare i play-off, seppure resta sospeso il pensiero di come sarebbe stata diversa la classifica senza le ultime quattro sconfitte consecutive.

In estate il rinnovo, dopo meno di un mese l’esonero: la Salernitana, fresca di retrocessione in Serie B, piomba sull’allenatore, l’interesse scuote la piazza e la società di piazzale Serratore esonera il tecnico. Chiamato quindi Pasquale Padalino, ex allenatore del Foggia, per tenere insieme le fila della squadra. Un lavoro mal riuscito, un’esperienza che termina ad ottobre con l’esonero di quest’ultimo.

Da lì in poi, inizia l’era Boscaglia, con la piazza in fermento per l’arrivo del tecnico esperto ex Brescia e Trapani, ma con i risultati sportivi che faticano tuttora a decollare.

OGGI PERÒ, C’È LA CASERTANA

Latina di scena questo pomeriggio alle 17:30 per il calcio di inizio della 20ª giornata di serie C, girone C: avversari la Casertana. I campani distano solamente tre punti dai pontini, in uno scontro che si preannuncia duro e fondamentale da portare a casa ai fini della salvezza.

QUI LATINA

Un Latina in emergenza, che lascia a casa anche Bocic, Marenco e Petermann oltre ai soliti lungodegenti. Terza gara invece che Emanuele Ndoj salterà per squalifica. Boscaglia quindi che si affiderà alle sue certezze: Simone Addessi prima punta, con Berman e Vona a chiudere il reparto difensivo insieme a Zacchi tra i pali. A centrocampo le chiavi vanno ancora alla regia di Cittadino, coadiuvato dagli esterni Di Livio ed Improta. Possibilità di esordio per il nuovissimo acquisto, Emanuele Gatto.

LATINA, (4-2-3-1): Zacchi, Di Renzo, Vona, Berman, Crecco, Cittadino, Ciko, Improta, Riccardi, Di Livio, Addessi.

Casertana (3-4–2-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti; Paglino, Collodel, Bianchi, Falasca; Proia, Deli; Carretta.