Serie C, Catania-Latina: fischia Vogliacco di Bari

Sono stati designati gli arbitri per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Latina, in programma domenica pomeriggio, sarà diretta da Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi (Foligno) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta).

Il sig. Vogliacco ha arbitrato anche due incontri del Latina nello scorso campionato di Serie C: i pareggi esterni con Monterosi Tuscia e Casertana, rispettivamente per 2-2 e 1-1 (in gol in questo caso tra le fila dei falchetti Anastasio, laterale sinistro attualmente in forza al Catania).